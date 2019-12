10 rekordů, které byly letos ve formuli 1 překonány

Valtteri Bottas má na svém kontě 1289 bodů. V historických tabulkách je na sedmém místě a to samozřejmě i zásluhou změny bodového systému. Před Bottasem jsou ale jen mistři světa. Bottas je tak jezdcem s největším počtem bodů bez titulu. Předešlým držitelem rekordu byl Felipe Massa.

Nejmladší vítěz Ferrari

Jacky Ickx držel tento rekord více než 50 let, ale letos byl překonán Charlesem Leclercem, který v Belgii získal své první vítězství. Leclerc měl v té době 21 let, 10 měsíců a 16 dní. Ickx vyhrál pro Ferrari ve Francii 1968 ve věku 23 let, 6 měsíců a 6 dnů.



Foto: Getty Images / Charles Coates