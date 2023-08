10+ posledních odstoupení z čela závodu. Pamatujete si na všechna?

Téměř 180krát v historii formule 1 se stalo, že jezdec odstoupil ze závodu z prvního místa. Některé z těchto odstoupení se zapsala do historie, některé dokonce rozhodly o titulu. Podívali jsme se na posledních deset z nich.

GP Evropy 2012 (Sebastian Vettel) Během dominance Sebastiana Vettela se celkem třikrát stalo, že Němec odstoupil z vedení závodu. V roce 2010 k tomu došlo hned dvakrát. Nejdříve v Austrálii a poté v Koreji. Ve druhém případě šlo o hodně divoký závod, ve kterém boural Webber, který se na mokré trati roztočil a následně do něj narazil Rosberg. Vettelovi pak selhal motor. Závod vyhrál Fernando Alonso, který se s 231 body dostal dva závody před koncem do vedení šampionátu. Vettel měl bodů jen 206, ale víme, jak to nakonec dopadlo... Třetí vypadnutí z čela závodu si Vettel připsal ve Velké ceně Evropy 2012, kde mu po 33 kolech selhal alternator. Závod vyhrál po startu z 11. místa Fernando Alonso.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

GP Singapuru 2012 (Lewis Hamilton) Zatímco v roce 2011 z čela závodu neodstoupil nikdo, v roce 2012 k tomu došlo hned čtyřikrát. Z toho třikrát to postihlo Hamiltona. V Singapuru získal pole position a vedl po celou dobu kromě krátkého období, kdy po zastávce v boxech pustil do vedení týmového kolegu Jensona Buttona. Po 22 kolech mu ale selhala převodovka. Vedení převzal Sebastian Vettel, který si také dojel pro vítězství.

Foto: Getty Images / Paul Gilham

GP Abú Dhabí 2012 (Lewis Hamilton) Problémy Lewise Hamiltona pokračovaly o několik závodů později v Abú Dhabí. Scénář byl podobný. Hamilton získal pole position a v prvních 19 kolech vedl závod. Poté ale musel odstoupit kvůli ztrátě tlaku paliva. Vedení závodu převzal od 20. kola Kimi Räikkönen ve voze stáje Lotus a dojel si pro překvapivé vítězství.

Foto: Getty Images / Ker Robertson

GP Brazílie 2012 (Lewis Hamilton) Do třetice ale spíše všeho zlého. Lewis Hamilton se na Interlagosu loučil s působením u McLarenu, ale závod nedokončil. Byl to opět úřadující mistr světa (v té době teprve s jedním titulem), který získal pole position na Velkou cenu Brazílie. Pořadí na čele se ale na mokrém Interlagosu hodně měnilo. Hamilton se na první pozici dostal naposledy ve 48. kole, když předjel Hülkenberga, který částečně ztratil kontrolu nad vozem. V 54. kole se Němec snažil vrátit zpět, Hamilton na konci cílové rovinky probrzdil a v první zatáčce došlo mezi oběma ke kolizi. Pro Hamiltona závod skončil s poškozením levého předního zavěšení.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek;

GP Velké Británie 2014 (Nico Rosberg) Na další odstoupení z čela závodu jsme si museli počkat až do hybridní éry. Nico Rosberg získal v roce 2014 v Silverstonu pole position. Do vedení sice po 18 kolech pustil Hamiltona, ale to jen proto, že k mechanikům zajel dříve. Po Hamiltonově zastávce se v 25. kole dostal zpět do vedení se solidním náskokem a to i díky tomu, že Hamiltonova zastávka travala o něco déle kvůli problémům s levým zadním kolem. Na čerstvějších pneumatikách pak začal Hamilton Rosberga dojíždět. Během tří kol snížil ztrátu ze 6 na 4 sekundy. K souboji ale nedošlo. Ve 28. kole Rosbergovi selhala převodovka. Rosberg se ještě pokoušel změnit nastavení převodovky, ale to nepomohlo a jeho závod skončil v trávě u zatáčky Becketts.

Foto: Getty Images / Drew Gibson

GP Rakouska 2016 (Sebastian Vettel) Během Grand Prix Rakouska 2016 se celkem sedmkrát změnil jezdec ve vedení závodu a vedlo celkem 5 různých jezdců. Na začátku závodu za to mohly především zastávky v boxech. Na jedno kolo převzal od Hamiltona vedení Kimi Räikkönen, který ale také zamířil k mechanikům, a tak ho ve 23. kole vystřídal na čele Sebastian Vettel. Na prvním místě by se neudržel dlouho, protože také jeho čekala zastávka u mechaniků. K ní ale už nedošlo. Vettel narazil do zdi poté, co mu explodovala pneumatika. Na trať musel safety car.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

GP Malajsie 2016 (Lewis Hamilton) Jsou odstoupení, která se zapíšou do historie. Rok 2016 byl ve znamení souboje Hamiltona a Rosberga. Oba kolidovali v úvodu Grand Prix Španělska a darovali Verstappenovi první vítězství. Mezi odstoupení z čela závodu to ale počítat nemůžeme, protože ke kolizi došlo ještě před projetím cílové čáry. Pro Rosberga to bylo jediné odstoupení ze závodu v sezóně. Hamiltona naopak potkalo ještě jedno. V Malajsii startoval Hamilton první, Rosberg na něj v kvalifikaci ztratil 0,414 sekundy a startoval druhý. Do čela závodu sice Hamilton kvůli zastávce pustil na chvíli Ricciarda a Verstappena, ale ve 28. kole převzal vedení zpět... a vedl až do 41. kola, kdy mu selhal motor. Rosberg měl v první zatáčce kontakt s Vettelem, ale nakonec dojel třetí, získal 15 bodů, které byly na konci sezóny rozhodující pro zisk titulu.

Foto: Getty Images / Charles Coates

GP Německa 2018 (Sebastian Vettel) Odstoupení, které si asi každý pamatuje. Sebastian Vettel boural na vlhké trati. Závod nakonec vyhrál Lewis Hamilton. Podle Helmuta Marka to byl zlom ve Vettelově vztahu s Ferrari i jeho kariéře. Dokonce i sám Vettel řekl něco podobného, ale mluvil obecně o sezóně 2018.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek; Getty Images

GP Itálie 2021 (Lewis Hamilton) Sezóna 2021 byla ve znamení souboje mezi Hamiltonem a Verstappenem, která přinesla také několik kolizí. Jezdec Mercedesu startoval v Monze jako jeden z mála na tvrdých pneumatikách, a tak stavěl později – na konci 25. kola. Hamilton se vrátil na trať a v prvních dvou zatáčkách došlo k souboji s Verstappenem. Jezdec Red Bullu se dostal na obrubník, což ho katapultovalo přímo na Hamiltonův vůz. Pro oba závod skončil a na trať musel safety car. Závod vyhrál Daniel Ricciardo před Landem Norrisem. McLaren získal překvapivý double.

Foto: Getty Images