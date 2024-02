10 otázek pro Romana Staňka: Nejvíc se těším do Džiddy!

Rychlá desítka otázek pro jediného českého pilota formule 2 na prahu nové sezony. Jaké problémy zdržely Romana Staňka a jeho tým Trident při testování? Jaký má vztah s týmovým kolegou? A na jaký okruh se třeba nejvíc těší? I to se dozvíte níže.

1) Romane, díky několikadenním testům v Bahrajnu jsi detailně poznal nový monopost F2. Jak ti sedí, co na něj říkáš?

Nová generace monopostů vypadá opravdu skvěle a je o hodně větší. Během testů jsme měli nějaké problémy, takže jsme toho neodjeli tolik kolik jsme chtěli. Už se nemůžu dočkat víkendu až vyzkouším nový monopost v závodním režimu.

2) Předsezonní testy pro Trident neprobíhaly ideálně, potýkal ses s technickými problémy, čeho se týkaly a věříš, že se je před startem sezony podařilo vyřešit?

Týkaly se problémů s elektronikou a špatným nastavením auta. Byli jsme pomalejší než ostatní, ale věříme, že jsme přišli na to, čím to bylo.

3) Jaká je před prvním závodem nálada v týmu?

Všichni jsme natěšení na začátek sezóny a věříme, že budeme úspěšní. Já osobně zatím moc necítil nervozitu, ale nakonec se před tréninkem dostavila.

4) Co tvůj nový týmový kolega Richard Verschoor, sedli jste si s spolu? Věříš, že spolu budete dobře vycházet?

S Richardem je to skvělé a jsme dobří kamarádi. Tady v Bahrajnu máme dohromady půjčené auto a každé ráno jezdíme na okruh spolu.

5) Fanoušci samozřejmě zaznamenali, že tvůj vůz zdobí loga nového partnera Czechoslovak Group, co pro tebe tak významná podpora znamená? Konečně už teď nemusíš řešit finance a soustředíš se čistě na závodění?

Partnerství s CSG je pro mě opravdu důležité. Společnost zaujal můj příběh a je skvělé, že se rozhodla podporovat jediného českého jezdce, který má šanci probojovat se až do formule 1. Jsem jim za to moc vděčný. Umožní mi další starty ve formuli 2 a budeme společně usilovat o to, abychom dosáhli formule 1.

6) Na tvé fanoušky udělal rovněž velký dojem design tvého předního křídla, na kterém jsou dvě české vlajky složené ze jmen tvých podporovatelů z crowdfundingu, jsi jim velmi vděčný za podporu, máš pro ně nějaký vzkaz?

Jsem jim ohromně vděčný za podporu, bez které bych se nemohl zúčastnit loňského posledního kola šampionátu v Abú Dhabí a jsem moc rád, že pojedu celou letošní sezónu s takto ozdobeným předním křídlem. Děkuji také mému týmu za skvělý nápad udělat ze jmen českou vlajku.

7) Podpořily tě i velké osobnosti českého motorsportu včetně Petra Fulína, jehož jméno máš též na předním křídle, co pro tebe znamená fakt, že vlastně sjednocuješ český motorsport pod jediný cíl, tedy dostat Čecha do F1?

Moc si této podpory vážím a vnímám, že jsem momentálně jediný z Česka takhle blízko F1 a i to mě žene kupředu. Mít za sebou podporu celé země je opravdu něco neskutečného.

8) Před prvním závodem jsi strávil velké množství času na simulátoru, na čem jsi hlavně pracoval?

Snažil jsem se detailně poznat první dvě tratě v kalendáři a pracoval jsem hlavně na kvalifikačních kolech.

9) V kalendáři formule 2 došlo ke změnám, chybí Zandvoort, naopak míříte do Kataru, už jsi tam někdy závodil? Nebo to pro tebe bude katarská premiéra?

V Kataru jsem ještě nikdy nezávodil. Tuto změnu ale vítám, protože v Zandvoortu se moc nepředjíždělo.

10) Pověz, kam se nejvíc těšíš? Do Imoly?

Těžká otázka. Nejspíš se nejvíc těším do Džiddy, protože se jedná o nejrychlejší městský okruh na světě. Do Imoly se každopádně těším také. Vzpomínky odtud mám nádherné.