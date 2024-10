10 let špatného řízení. Musíme zastavit krvácení, říká bývalý zaměstnanec Renaultu

Bruno Mauduit byl v letech 1981 až 1999 zodpovědný za vývoj a provoz motorů Renault F1. Podle něj je ukončení vývoje pohonných jednotek Renault důsledkem desetiletého špatného řízení.

„Na 99 % jsem to očekával,“ řekl Mauduit v rozhovoru pro L'Equipe. „Bylo o tom rozhodnuto už od srpna. Je to nešťastné a smutné, pro celou historii Viry. Toto rozhodnutí není překvapivé, je to výsledek deseti let špatného řízení, spokojenosti se špatnými výsledky a toho, že máme jen jeden tým.“

„A dnes nemáme žádný argument, abychom pokračovali. Říká se nám, že motor pro rok 2026 je skvělý? Zatím jsme nic neviděli. Nemůžeme to předložit jako argument pro pokračování. To, co se udělalo v posledních letech, nestačí. A vinu nesou všichni.“

„Jediné, co mluví, jsou výsledky, a když žádné nemáte, je to těžké. Je to čím dál horší. Před rokem nebo dvěma jsem nebyl moc spokojený, ale teď je to utrpení. Musíme zastavit krvácení. To uzavření je tragické a smutné.“

„Z doby, kdy jsem tam byl, mám spoustu vzpomínek. Veselé i smutné. Je to sled dobrých momentů, každý den, ať už na trati nebo ve Viry. Všichni jsme táhli za jeden provaz, bylo velmi snadné spolupracovat. Měli jsme každodenní uspokojení z vědomí, že dnes večer budeme silnější než noc předtím. Bylo to silné, byla to radost. To se časem rozpadlo. Když jsem tam před dvěma lety přišel, řekl jsem jim při odchodu ‚rozbili jste hračku‘.“

Podle bývalého ředitele oddělení motorů Renault Denise Chevriera fouká vítr z Enstone. Příčinou je ale také přístup Alpine.

„Alpine chce udělat F1 levnou. To je to, co vždy chtěl dělat,“ řekl Chevrier. „Proto se jim přechod na hybridní motory na rozdíl od ostatních konkurentů nepodařil.“

„Je to nešťastná ukázka toho, že pokud nechcete vynaložit prostředky, po nějaké době nemůžete žít z minulosti, z nastolené dynamiky, a loď postupně ztrácí rychlost.“

„Bylo období úspěchů a manažeři chtěli pokračovat stejně dobře za méně peněz, ale v tak špičkovém prostředí technologické dokonalosti to není možné.“

„Myslím si, že motor je obětí spiknutí ze strany týmu okolo šasi, který hledáním odpovědné osoby skryl své nedostatky a neschopnost navrhnout stejně dobré vozy jako ostatní.“

Podle Chevriera motor neustále očerňovali. „Bylo to o to snazší, že tento motor nepoháněl i jiné vozy, což je pro výrobce motorů velmi nebezpečné.“