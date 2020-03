10 klíčových otázek před startem sezóny 2020

Původně jich mělo být rekordních 22, ale Čína už byla odložena. V Austrálii se pojede beze změn, v Bahrajnu bez diváků. Nad Vietnamem zůstávají otazníky. Pak ale přijdou Nizozemsko a Španělsko. Do jejich konání zbývají dva měsíce, což je poměrně dlouho, ale pokud se situace okolo koronaviru nezlepší, byl by ve hře minimálně závod bez diváků. V Nizozemsku se přitom vstupenky díky Verstappenovi prodaly neuvěřitelně rychle.

Příští rok měl přinést zemětřesení také na poli jezdců. Otřesy možná přijdou ale spíše ve středu pole. Aktuálně to vypadá, že na špici by mohlo do značné míry zůstat vše při starém. Budou se tak hledat jen týmoví kolegové Hamiltona a Verstappena. Ale přece... Hamilton a ani Vettel zatím nepodepsali. V případě toho druhého může být klíčová forma v prvních závodech.

S koncem předsezónních testů se ve F1 rozjela obří kauza. Podle FIA nebyl loňský motor Ferrari zřejmě vždy úplně v souladu s pravidly. FIA to ale nemohla Ferrari dokázat, chtěla se vyhnout vleklému sporu, a tak s Ferrari uzavřela dohodu, jejíž podrobnosti nejsou známy. To se samozřejmě nelíbí soupeřům Ferrari , a tak vytáhli do boje. Mattia Binotto bude v Melbourne nepochybně čelit nepříjemným dotazům.

Odejde Haas z F1?

Vloni měl Haas hodně špatnou sezónu a majiteli týmu už dochází trpělivost. Nejde o spekulace, Gene Haas to řekl už i veřejně. Sám dává do týmu nemalé peníze a je otázkou, zda se to ještě vyplatí z hlediska jeho byznysu s CNC stroji. Příští rok se navíc mění pravidla, což vyžaduje velké množství finančních prostředků.

Na druhou stranu by bylo dobré se Gena Haase zeptat, co vlastně chce. Realista by řekl, že když si koupíte šasi Dallary a pětinu vozu Ferrari a vše to smontujete dohromady, kandidát na titul z vás nebude...



Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli