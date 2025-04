10 000 euro za to, že jsem přišel o pět sekund později? Sainz kroutí hlavou nad pokutou z Japonska

Carlos Sainz se stal první obětí přílohy B Mezinárodního sportovního řádu, která zavedla vyšší tresty za nevhodné chování. Sportovní komisaři mu nakonec snížili pokutu z 60 tisíc eur na 20 tisíc eur s tím, že polovinu mu podmíněně odložili o 12 měsíců. Druhou polovinu by zaplatil jen v případě, že by se pochybení dopustil znovu.

Sainz totiž pozdní příchod zdůvodnil žaludečními problémy, což mu potvrdil i lékař.

„Jsem největším zastáncem dochvilnosti a toho, že je třeba být svým způsobem gentleman. Musíte chodit včas, zejména na státní hymnu, kdy jsou tam všechny autority,“ řekl Sainz, kterého cituje The Race, na tiskové konferenci FIA. „Takže jsem byl první, kdo zvedl ruku a řekl: ‚Jdu pozdě, omlouvám se‘.“

„Přišel jsem o pět sekund později a přijít o pět sekund později a muset zaplatit 10 000 eur nebo kolik ta pokuta je... Podle mě nepřichází v úvahu, abychom platili takové pokuty.“

„Nevím, jestli dostanu další pokutu za to, že to řeknu, ale takové sra*** se stávají. Tak to někdy chodí. 10 000 eur za to, že jsem přišel o pět sekund později? Jsem zklamaný.“

„Doufám, jak vždycky říkám, že mi někdo řekne, kam těch 10 000 eur půjde a dozvím se, že to aspoň šlo na dobrou věc. Budu se těšit, až uvidím, kam to půjde.“