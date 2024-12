Plánovaný vstup Cadillacu do F1 je výhrou pro všechny, míní prezident FIA

Šéf FIA Muhammad bin Sulajim je přesvědčen, že očekávaný příchod Cadillacu do F1 v roce 2026 je pozitivním krokem pro všechny – včetně týmů.

O možném vstupu jedenáctého týmu do F1 se hovořilo již delší dobu. Nejvíce úsilí v tomto ohledu zřejmě vyvíjel Michael Andretti, jehož projekt na rozšíření startovního roštu F1 vloni v říjnu dostal zelenou i od FIA. Připomeňme, že snahy bývalého závodníka a syna mistra světa F1 z roku 1978 Maria Andrettiho podporoval i prezident FIA Muhammad bin Sulajim.

Pak se ale vše zadrhlo, protože formule 1 záměr Andrettiho na neurčito zablokovala. Jako hlavní důvod bylo uvedeno, že by nový tým nepřinesl šampionátu požadovanou přidanou hodnotu.

Liberty Media, která za F1 stojí, se kvůli tomu, coby americká společnost, dokonce dostala do hledáčku Ministerstva spravedlnosti Spojených států a jeho antimonopolních orgánů.

V posledních týdnech však nastal velký obrat. Michael Andretti nejprve opustil vedení společnosti Andretti Global, která za plánovaným projektem stála, a nedlouho poté vydala F1 prohlášení, že se rámcově dohodla se zástupci automobilky General Motors (GM), která měla být původně „pouze“ partnerem Andrettiho, na podmínkách přijetí jejího týmu v roce 2026.

Nic tak nebrání tomu, aby značka Cadillac, patřící GM, vstoupila v roce 2026 do F1.

Z toho, jak se věc nakonec vyvinula má radost i šéf FIA Muhammad bin Sulajim, jehož záměr, rozšířit počet týmů, minimálně některé stávající účastníky světového šampionátu dlouho dráždil.

„Přijetí Cadillacu je velmi důležité. Byl jsem přitom poslán do pekla, ze kterého jsem se vrátil...,“ uvedl Bin Sulajim, jehož reakci cituje Autosport.

Bin Sulajim se rovnež nechal slyšet, že FIA v zákulisí vynaložila hodně úsilí k tomu, aby se schválení příchodu dalšího týmu podařilo. Podle bosse Mezinárodní automobilové federace to zahrnovalo i pohovory se zástupci již zmíněného amerického ministerstva spravedlnosti.

„Jsem hrdý na práci, kterou tým FIA odvedl,“ prohlásil v tomto kontextu Bin Sulajim.

A ačkoliv nebyly FIA a F1 v posledních letech v řadě otázek vždy zajedno, podle prezidenta Bina Sulajima již finální část procesu na rozšíření startovního roštu proběhla bez problémů.

„FOM (Formula One Management, pozn. red.) má samozřejmě svůj vlastní proces, jenž respektuji a který je jiný než ten náš. Oni se dívají na komerční stránku, zatímco my se díváme na tu sportovní. Jinak ale pracujeme společně. Jsem opravdu šťastný. Cítím, že je to výhra pro motorsport, pro formuli 1, pro FIA, pro FOM, pro týmy, pro fanoušky a pro motorsport obecně,“ dodal.